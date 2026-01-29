Máximo Huerta, escritor: “Dejé Madrid para cuidar a mi madre dependiente”

Miguel Manso 29 ENE 2026 - 14:53h.

El autor valenciano regresa con ‘Mamá está dormida’, una conmovedora novela sobre los secretos que la memoria no logra borrar

Es un homenaje de Máximo Huerta a una generación de mujeres que aprendieron a callar

El escritor y periodistam Máximo Huertam firma una novela profundamente humana que profundiza en la intimidad, la memoria y los secretos del pasado. En ‘Mamá está dormida’ (Planeta), el autor nos traslada a un universo emocional donde lo que callamos y lo que olvidamos cobran un protagonismo absoluto.

Aunque el autor aclara que no es una historia real, reconoce que está inspirada en la realidad de la vida. “De hecho, yo dejé Madrid para cuidar en Buñol a mi madre dependiente”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

La historia comienza con una frase aparentemente trivial que supone un "terremoto emocional" para el protagonista, Federico, trasunto del propio Huerta. Su madre, Aurora, una anciana que convive con la demencia, le pregunta de pronto: «Y tu hermano, ¿dónde está?». Para Federico, quien a sus cincuenta y tres años siempre se ha creído hijo único, esta duda se vuelve constante: ¿es una alucinación de la enfermedad o una verdad oculta durante décadas?

Para descifrar el misterio de este supuesto hermano llamado Félix, madre e hijo inician un viaje en autocaravana junto a su vieja perrita hacia Vera de Bidasoa. Este trayecto geográfico es, en realidad, un itinerario sentimental que lleva a Federico a enfrentarse a la juventud de su madre en la España de los años cincuenta, marcada por la rígida Sección Femenina.

Los pilares de esta emocionante historia son la búsqueda de la identidad, el vínculo materno-filial y un homenaje a una generación de mujeres que aprendieron a callar. ‘Mamá está dormida’ aborda temas universales como la infancia feliz, los estragos de la enfermedad y la necesidad de rendir cuentas con el pasado antes de que el tiempo se agote.