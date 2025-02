Pilar está desesperada, tiene 77 años y sus inquilinos no le pagan desde hace un año el alquiler pese a que llevan una vida de lujo. La víctima de okupación habla en directo en 'En boca de todos' para denunciar la terrible situación que lleva viviendo desde hace algún tiempo porque segura que no puede más.

Rota, Pilar explica su situación: ''Esto me ha costado una enfermedad'', y entre lágrimas, asegura que ha hablado con sus okupas en una ocasión: ''Me dijeron que me tenía que morir para darme el piso, algo así''. Además, explica que tiene constancia de que los inquiokupas tienen un piso en propiedad.