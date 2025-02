"Fue muy efusivo y yo no pude reaccionar en ningún momento, fueron milésimas de segundo", comenzaba expresando la jugadora a la Fiscal que le realizaba las preguntas. Sobre cómo se sintió en ese momento, Jenni Hermoso respondía: "Sentí que estaba fuera de lugar, me di cuenta que me estaba besando mi jefe y solo no suele ocurrir o no debe de ocurrir en ningún ámbito".