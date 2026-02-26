Los efectos de la caída del escudo social

Beatriz Benayas 26 FEB 2026 - 20:56h.

El Gobierno vuelve a quedarse solo en su intento de aprobar el llamado "escudo social".

Más de 12 millones y medio de personas ya están en riesgo de pobreza o exclusión social.

El Gobierno vuelve a quedarse solo en su intento de aprobar el llamado "escudo social". Los votos de Junts, PP y VOX han hecho caer definitivamente varias medidas en materia social y económica. Entre ellas, la moratoria antideshaucios, es decir, la prohibición de deshauciar a vulnerables. Cae el bono social energético y la prohibición de cortar la luz a personas vulnerables. Y caen también las ayudas directas y las exenciones fiscales a los afectados por la DANA. Es la segunda vez que lo han votado y la segunda vez que Junts lo ha tumbado.

El fin de esas ayudas sociales aumenta la vulnerabilidad de millones de familias. Más de 12 millones y medio de personas ya están en riesgo de pobreza o exclusión social y sin ese escudo, pueden aumentar. Ahora mismo vive en precario una cuarta parte de la población y si nos fijamos solo en los niños y adolescentes, ellos son más: un tercio de los más pequeños vive sin recursos suficientes.

El riesgo es el doble en las familias que viven de alquiler. Frente a un 19 por ciento de hipotecados en riesgo de pobreza hay más de un 40% de inquilinos en esa situación. El fin de la moratoria antidesahucios puede dejar sin casa a parte de esas familias y el fin del bono social hace más difícil la vida a los casi ocho millones de personas en pobreza energética, que no pueden calentar o enfriar su casa adecuadamente y a los cuatro millones y medio que se retrasan en los pagos de los suministros porque no tienen dinero para llegara final de mes.