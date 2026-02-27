El Gobierno declara hoy Lugar de Memoria Democrática la antigua Colonia Agrícola de Tefía.

En 1954, se convirtió en campo de concentración de personas homosexuales.

Compartir







Hay un lugar en Fuerteventura que escondía una historia oscura, hasta ahora. El Gobierno declara hoy Lugar de Memoria Democrática la antigua Colonia Agrícola de Tefía, un símbolo de la represión franquista. En 1954, se convirtió en campo de concentración de personas homosexuales que, según la ley, "había que rehabilitar". Por ella pasaron un centenar de presos, informan S. García, R Déniz.

Fue uno de los secretos mejor guardados del franquismo. Un campo de concentración en medio del desierto de Fuerteventura. "Faltaban los hornos crematorios porque el trato, las humillaciones, las vejaciopnes eran exactamente igual, las palizas, las humillaciones...", señala el historiador Miguel Ángel Sosa.

Octavio, ya fallecido, estuvo allí durante más de un año, pero dejó claro antes por qué fue enviado: "por maricón, única y exclusivamente por ser maricón".

Funcionó durante 12 años. Los internos trabajaban de sol a sol, dormían hacinados. El franquismo lo utilizó como advertencia hacia el resto de la sociedad, "un lugar de humillación, de violencia, de palizas de muerte", señala Sosa.

A la cárcel, todavía en pie, no le hacían falta ni grandes muros ni alambradas altas. La propia isla eran los barrotes.

El franquismo mantuvo abierta esta maquina de represión y castigo hasta 1966, cuando el régimen se abrió al turismo y cambió la Ley de Vagos y Maleantes por la Peligrosidad y rehabilitación Social. Sesenta años después de su clausura, hoy este campo este campo será declarado Lugar de Memoria Democrática. Una especie de faro para que no olvidemos un pasado no tan lejano.