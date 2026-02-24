Las imágenes de 4 años de guerra en Ucrania

Los cuatro de años de guerra en Ucrania nos han dejado imágenes durísimas que permanecen en nuestra retina.

Economía de Guerra en Rusia: qué efectos tendrá en su futuro

Los cuatro de años de guerra en Ucrania nos han dejado imágenes durísimas, que permanecen en nuestra retina gracias a los fotoperiodistas que se han jugado la vida, algunos la han perdido, para mostrarnos lo que está ocurriendo en Ucrania.

Son las fotografías de una guerra que nadie pensaba que duraría tanto. Los sonidos que desde hace 4 años escuchan los ucranianos a diario.

Trabajados firmados por fotoperiodistas como Morenatti, capaces de congelar para siempre a cientos de ucranianos agolpados bajo un puente destruido a las fueras de Kiev .

De capturar el éxodo se ha encargado Emin Sansar. Y este puñado de protagonistas representan los casi 6 millones de refugiados que ha dejado el conflicto,

Las solidaridad de cinco hombres no fueron suficientes para Iryna y su hijo pequeño en una imagen que dio la vuelta la mundo. El bombardeo contra el hospital infantil en Mariupol hizo que ni ella ni su hijo pudieran llegar con vida a emergencias.

El cansancio de todo un pueblo resumido en el rostro de los rescatistas.

Los paseos son también diferentes. Ahora en medio de una triste y terrible normalidad. En medio del horror se puede ver cómo una familia camina junto a maquinaria militar destrozada y rodeados por lo que un día fueron edificios. La guerra hecha normalidad. La vida entre ruinas.

A la tasa de natalidad desplomada le han plantado cara bebés que nacen en medio del miedo y de la fe. En junio de 2023, bajo continuos bombardeos.

No sabemos si son las mejores y desde luego que no son todas. Son sólo algunas de las imágenes captadas a través del único disparo que no hace daño.