Economía de Guerra en Rusia: qué efectos tendrá en su futuro

24 FEB 2026

Cuatro años después del inicio de la guerra, nos preguntamos cómo Rusia ha podido superar el efecto de las sanciones internacionales.



Cuatro años después del inicio de la guerra, nos preguntamos cómo Rusia ha podido superar el efecto de las sanciones internacionales y mantener fuerte su economía.

Esas sanciones comerciales sí se notaron en los primeros meses tras la invasión de Ucrania y provocaron un descenso de la economía rusa en 2022, pero después no solo aguantó mucho mejor de lo que se esperaba sino que, mirá el grafico, creció con fuerza, en los años siguientes, por encima del 4%. De hecho, antes de la guera no estaba entre las 10 mayores economías del mundo y el año pasado acabó la novena.

¿Cómo lo ha hecho? Lo hizo transformando su capacidad productivan y poniéndola al servicio de la guerra. Con nuevas fábricas y la reconversiónde otras para producir armamento. La industrai de defensa se multiplicó dando trabajo y altos sueldos a cientos de miles de trabajadores. Además, Rusia sigue manteniendo su superavit comercial por la venta de gas y petróleo, fundamentalmente a China e India.

Más inflación, más impuestos y una caída del precio del precio que marca el futuro

Pero este impulso económico desde lo militar se está desinfñando desde mediados del pasado año. La producción se está reduciendo, también la mano de obra, está subiendo la inflación y se han anunciado subidas de impuestos.

¿Y qué ha provocado este cambio? Por un lado, que se están aplicando con mayor rigor las sanciones, pero tiene mucha importancia la caída del precio del petróleo, su principal fuente de financiación. Esto va a ser clave para ver cuánto aguanta la economía rusa en el modo de guerra que, en cualquier caso, dicen los expertos, acabará pagando en el futuro la enorme inversión dedidaca a mantener el conflicto en Ucrania que está impidiendo la inversión, por ejemplo, en tecnología y que lastrará la productividad en el futuro.