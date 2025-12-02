El mapa de las ciudades ucranianas conquistadas por Rusia

Pokrovsk y Vovchansk son conquistadas por Rusia tras meses de combate, afectando a la producción de acero de Ucrania y aumentando la presión sobre el frente oriental

Rusia sigue conquistando territorio ucraniano. Según declaraciones de Putin, su ejército ha tomado dos nuevas ciudades: Pokrovsk, en la región de Donetsk, tras meses de combates, y Vovchansk, en la región de Járkov, a unos 300 kilómetros al norte. Las tropas rusas continúan avanzando, poniendo a los ucranianos en una situación cada vez más complicada.

Soldados rusos patrullan por Pokrovsk, donde la bandera rusa ondea en sus calles tras cuatro meses de combates salvajes. Algunas zonas de esta ciudad se describen como un cementerio al aire libre, mientras los tanques se acumulan en sus alrededores. Altos cargos informan a Putin de la captura, o “liberación” según la terminología rusa, de Pokrovsk y Vovchansk.

Un punto estratégico clave para la industria y el transporte

La importancia de estas ciudades radica en su valor estratégico y logístico. Pokrovsk era un pilar de la defensa oriental ucraniana y un núcleo industrial, con rutas que abastecían de carbón y coque a las fábricas de acero. Además, funcionaba como centro logístico donde convergen ferrocarriles y carreteras para transportar armamento, refuerzos, munición, suministros y tropas hacia el frente del Donbás. Con su pérdida, Ucrania ve comprometido su principal suministro propio de combustible para producir acero, que ahora tendría que importar.

Los ucranianos niegan la pérdida de las ciudades y restan importancia a estos puntos fronterizos del este.

Por su parte, Vovchansk, en Járkov, también ha caído, aunque gran parte de la ciudad ha quedado destruida. La conquista de estas localidades fortalece el control ruso del norte de Ucrania, garantiza una retaguardia segura y permite liberar unidades para enviarlas a otros frentes.

Ambas conquistas aumentan la presión sobre Ucrania, complican la defensa y debilitan considerablemente su situación fronteriza en el este del país.