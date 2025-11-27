Macron pone en marcha del servicio militar voluntario para miles de jóvenes a partir del próximo verano de 2026.

Los voluntarios, solo de 18 y 19 años, recibirán unos 800 euros mensuales

Compartir







El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del servicio militar voluntario para miles de jóvenes a partir del próximo verano de 2026, una medida con la que el país busca hacer frente las "crecientes amenazas" pero que descarta la obligatoriedad. El mandatario, que ha recalcado que un servicio militar obligatorio "sería contraproducente", ha explicado que este modelo no concuerda con las "necesidades actuales de las Fuerzas Armadas francesas".

En este sentido, ha manifestado durante un acto televisado que este sistema se implantará gradualmente a partir de verano y pasará a ser la "piedra angular de la relación entre la población más joven y la nación". "Tiene tres objetivos: reforzar el pacto entre el Estado y el Ejército, reforzar las capacidades militares y consolidar y entrenar a gente joven", ha afirmado.

¿Cómo será el servicio voluntario?

"Este servicio solo implicará a voluntarios de 18 y 19 años. En circunstancias extremas sí podría plantearse que sea obligatorio", ha aseverado, si bien ha apuntado a que los detalles serán anunciados a partir del mes de enero. "Nuestros jóvenes servirán durante diez meses", ha señalado.

"Será necesario un modelo híbrido, que aún a los más jóvenes y a los reservistas. Este modelo permitirá ir aumentando los números, empezaremos con unos 3.000 el próximo año, y el número de participantes se irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10.000 de cara a 2030", ha dicho, al tiempo que ha aclarado que los voluntarios recibirán unos 800 euros mensuales.

PUEDE INTERESARTE Putin amenaza a Europa y recuerda que el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania será objeto legítimo

Así está la mili en Europa

Dentro de la Unión Europea, los siguientes países tienen establecida para los jóvenes la obligación de prestar un servicio militar.

Estonia. El servicio militar es obligatorio desde 1991. Exige de 8 a 11 meses de servicio para los hombres de entre 18 y 27 años. Las mujeres pueden inscribirse como voluntarias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Lituania. Reintrodujo en 2015 el servicio militar obligatorio de 9 meses para los hombres de entre 19 y 26 años.

Letonia. Hizo lo mismo en 2024, con un servicio de 12 meses para los hombres de entre 18 y 27 años y una asignación mediante sorteo.

Suecia. Eliminó el servicio militar en 2010, pero lo restableció en 2017, con una duración variable en función del ejército en el que se sirva, y que puede llegar a los 15 meses. Se aplica para hombres y mujeres mayores de 18 años, que después se convierten en reservistas hasta los 47 años. Es un servicio selectivo, de modo que sólo una parte de los que se registran son seleccionados para cumplirlo, unos 5.500 reclutas en total cada año.

Finlandia. El servicio militar obligatorio existe desde 1951 en el país escandinavo que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Los hombres de entre 18 y 30 años sirven entre seis meses y un año. Las mujeres pueden prestar servicio voluntario. Existe la opción de un servicio civil. Los reclutas ingresan en la reserva y pueden seguir siendo movilizados hasta los 50 años o los 60 años, en el caso de los suboficiales.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Dinamarca. Actualmente, tiene un período de entrenamiento para hombres de entre cuatro y 12 meses, basado en una selección aleatoria por sorteo. El soldado sigue siendo movilizable hasta los 50 años. Dinamarca está considerando ampliarlo, incluyendo a las mujeres en el sorteo, y adelantar esta incorporación un año, a 2026.

Austria. Hay establecidos seis meses de servicio militar para los hombres mayores de 18 años, o nueve meses de servicio civil alternativo. Las mujeres pueden alistarse en el ejército de manera voluntaria.

Croacia. Eliminó el servicio militar obligatorio en 2018, pero lo ha restablecido desde el 1 de enero de 2025 para los jóvenes de entre 18 y 27 años, con una duración de dos meses.

Grecia. El servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 19 años y dura 12 meses, o nueve en ciertas zonas de las fronteras orientales, en Chipre o en unidades militares específicas. También hay un servicio militar voluntario a partir de los 18 años, en el que pueden inscribirse las mujeres.

Chipre. El servicio militar es obligatorio para los hombres de 18 a 50 años y dura 14 meses. A los 17 años pueden inscribirse quienes quieran hacerlo de forma voluntaria.

Además, el servicio militar es obligatorio en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Turquía, Suiza y Noruega.

En Ucrania, se había eliminado en 2012, pero se reintrodujo para los hombres a raíz de la guerra con Rusia en 2014, con una duración de 12 a 18 meses. Tras la invasión rusa de 2022, todos los hombres no exentos de entre 18 y 60 años debían registrarse en sus oficinas de reclutamiento locales y someterse a exámenes médicos para un posible servicio.

Suiza tiene un servicio militar obligatorio para los hombres desde los 18 años, cuya duración es de 18 semanas de entrenamiento militar, con seis períodos adicionales de adiestramiento a lo largo de diez años. En total, tienen que prestar 245 días de servicio. Los objetores de conciencia pueden prestar un servicio civil alternativo, que dura más, 390 días. Las mujeres pueden inscribirse como voluntarias.

Noruega cuenta con servicio militar obligatorio desde 1907, y como Suecia o Dinamarca, lleva a cabo un proceso selectivo con diversas pruebas, en el que se incluyen hombres y mujeres de 19 a 44 años, ampliable hasta los 55 años en tiempos de guerra. El reclutamiento incluye un servicio de 12 meses y períodos posteriores de entrenamiento. En la práctica, la gran mayoría de los inscritos quedan fuera del servicio, pero Noruega decidió ampliar en un 50% el número de reclutados, para pasar de 9.000 a 13.500 en los próximos años. Realizar este servicio es una ventaja en un currículo y pasar el proceso selectivo se considera un signo de prestigio.

Putin afirma que Rusia no atacará a Europa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que Moscú está dispuesta a formalizar su postura de que no tiene intención de atacar a los países europeos en medio de los llamamientos de los socios occidentales a fortalecer la industria de defensa europea y de las negociaciones de paz para Ucrania.

"Si esto se está difundiendo en la opinión pública; si han asustado a sus ciudadanos y quieren escuchar que no vamos a hacer nada, que no tenemos planes ni intenciones agresivas hacia Europa, entonces adelante: estamos dispuesto a documentarlo como quieran", ha subrayado durante una rueda de prensa tras una visita a Kirguistán.

Putin ha aludido así a que aquellos que difunden que "Rusia se prepara para atacar a Europa" y que "es necesario fortalecer de inmediato el potencial de defensa" europeo, tratan de "mejorar sus índices de popularidad en la política interna" o incluso "sirven a los intereses de la industria de defensa".

Asimismo, el presidente ruso ha resaltado que si los socios occidentales "desean dialogar, debatir y resolver cuestiones de seguridad europeas", Moscú está a favor de ello. "Estamos listos, pero ambos entendemos que esto debe discutirse seriamente; cada palabra cuenta", ha indicado, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

El martes el Parlamento Europeo defendió potenciar la industria de defensa europea con más fondos y compras conjuntas, en un movimiento para tomar el control de la seguridad del continente en un momento en el que los europeos tratan de influir en las negociaciones de paz para Ucrania.