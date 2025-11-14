Rusia ya gana la batalla de los drones a Ucrania con la unidad de élite RUBICON

Rusia empieza a ganar a Ucrania en su guerra de caza al dron.

La unidad de élite RUBICON desespera a los ucranianos.

Compartir







Los drones son lo único con lo que hasta ahora los ucranianos habían podido plantarle cara a los rusos, pero las tornas han cambiado. Ahora es Rusia quien gana la batalla con estos pequeños soldados.

Hemos pasado de los estos rusos sobre una lancha acosados por drones ucranianos a toda velocidad navegando e intentando reventarlos con escopetas en una unidad anfibia a utilizar una mayor tecnología para acabar con uno de los puntos fuertes de Ucrania. Uno de los que le han posibilitado plantarle cara a Putin.

PUEDE INTERESARTE Los drones ya son capaces de cambiar el rumbo de los conflictos bélicos

La unidad de élite RUBICON desespera a los ucranianos

En esta guerra, los ucranianos han sido pioneros en el uso de drones baratos para desnivelar el poderío militar ruso a su favor, pero desde hace un tiempo esta balanza está cambiando. La fortísima inversión de los rusos en la unidad de élite RUBICON está desesperando a los equipos de drones ucranianos.

Hasta ahora ellos eran los expertos, ahora están siendo cazados. Han ampliado el alcance de los cables de fibra óptica entrando hasta zonas que era impensable llegar y cambiando incluso las rutas de abastecimiento ucranianas, revientan desde drones, bases a artillería escondida en bosques.

PUEDE INTERESARTE Drones para aficionados: guía legal y todo lo que necesitas saber para volar tu dron en España

Pasear por la frontera además del riesgo evidente se ha convertido en un peligro de tropiezos en estos infinitos cables que dan vida a los drones.

El video de propaganda de este centro militar especializado en tecnologías no tripulada muestra que tiene miles de trabajadores y evoluciona continuamente estratégica y tecnológicamente y que son realmente cazadores de drones. Ya han implementado drones de todo tipo incluso ya acuáticos.