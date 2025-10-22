Los drones ya son capaces de cambiar el rumbo de los conflictos bélicos

No hay trinchera que garantice protección total frente a estas herramientas capaces de poner en jaque países enteros

Padres con niños aterrorizados en sus brazos, llantos y miedo tras el ataque ruso a una guardería en Ucrania

Compartir







HuelvaLos drones se han convertido en los protagonistas de los conflictos bélicos. Entre el 20 y el 24 de octubre, España está llevando a cabo en Huelva el mayor ejercicio militar con sistemas aéreos de este tipo hasta la fecha.

Una jornada de entrenamiento ha servido para poner a punto procedimientos de detección, neutralización y mejora de capacidades en el Sistema de Defensa Aérea.

PUEDE INTERESARTE Bektor, el dron ucraniano que espía durante la noche a las tropas rusas para destruir sus complejos logísticos

Este ejercicio, denominado 'Atlas 25', cuenta con diversas unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Todas ellas se han integrando bajo un mando único, en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) 'Médano del Loro', con el objetivo de saber responder de forma efectiva, rápida y eficaz ante una amenaza aérea multi-capa y, en especial, contra los drones, en un escenario complejo exigente y realista.

¿Cuándo y por qué se ha popularizado el uso de drones en los conflictos bélicos?

En este contexto bélico los drones no dejan de tener protagonismo, lo hemos visto en Ucrania. Hablamos drones como estos que han transformado la forma en la que entendemos ahora las guerras, capaces de atacar objetivos precisos sin presencia física de tropas. Drones que plantean retos estratégicos imposibles de imaginar hace solo unos años, informa Sergio García García para Noticias Cuatro.

PUEDE INTERESARTE Israel ataca de nuevo en Gaza tras la muerte de dos militares en Rafá y suspende la entrada de ayuda humanitaria

Estas pequeñas y destructivas herramientas son mucho más baratas que las que se han utilizado en el pasado. Probablemente por eso, los drones se han vuelto el arma más letal en los conflictos armados modernos. Los campos de batalla han pasado de definirse por la potencia de los tanques o por el alcance de la artillería, a definirse por estos vehículos aéreos no tripulados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Su desarrollo tecnológico ha revolucionado la industria de defensa en todo el mundo. Esta tendencia a utilizarlos de forma masiva comenzó con la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

En aquel momento, Ucrania tuvo que hacer frente a una guerra sin apenas posibilidades económicas y es entonces cuando encontró en los drones de bajo coste una solución barata con la que combatir los misiles o los cazas. Para hacernos una idea, un dron de tan sólo 6.000 euros es capaz de derribar un tanque de más de 3 millones. Y los hay de todos los tipos. Aéreos, los más conocidos, pero también navales e incluso terrestres. También Israel los ha utilizado en sus ataques masivos sobre la Franja de Gaza.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El protagonismo de estos aparatos hace que la formación de soldados actualmente se centre en su capacidad de defensa frente a ellos.

En el último año de conflicto entre Rusia y Ucrania, los drones han sido responsables de hasta el 75% de las bajas.

La amenaza es invisible y, sobre todo, impredecible. No hay trinchera que garantice protección total frente a estos enjambres capaces de poner en jaque países enteros.