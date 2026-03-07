Los agentes investigan si se trata de un atentado porque es el segundo ataque que ocurre en este local en tan solo dos meses

Una explosión al interior de la discoteca Dalí, ubicada en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, ha dejado este sábado a 34 heridos, entre ellos tres menores de edad, que fueron evacuados a hospitales cercanos. Cinco de las víctimas se encuentran en estado grave.

Los agentes investigan si se trata de un atentado del crimen organizado porque es el segundo ataque que ocurre en este local en tan solo dos meses. Los hechos sucedieron durante la madrugada de este sábado.

En febrero hubo un ataque con bombas lacrimógenas

El incidente ocurrió en la madrugada de este sábado cuando el local tenía público en su interior, motivo por el cual la Tercera Macro Región Policial, correspondiente a la región norteña de La Libertad, investiga los motivos de la detonación como un presunto ataque extorsivo, según EFE.

Este local ya había sufrido otro ataque con bombas lacrimógenas en febrero pasado, durante el día de San Valentín, según informó la emisora RPP. La Gerencia Regional de Salud informó sobre la atención de 31 heridos, incluidos tres adolescentes de 16 y 17 años, y que cinco de los afectados tenían lesiones de gravedad.

Trujillo, una de las más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado

Las ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) evacuaron a los heridos al Hospital Belén y al Hospital Regional Docente de Trujillo, y en este centro médico identificaron a dos de sus pacientes más graves como Maricielo Romero, de 19 años, y a Aldair Mozo.

La ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, ha sido una de las más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado en los últimos años, razón por la cual permanece bajo estado de emergencia para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el control interno y el combate contra las mafias de extorsión y sicariato en la zona.