Memoria de las mujeres que hicieron más grande al Museo Arqueológico Nacional

Cerca de 3.000 piezas están en el museo gracias a la intervención femenina

El Museo Arqueológico Nacional se suma a este 8M con unas visitas muy interesantes, todos los miércoles de este mes de marzo. Se trata de un recorrido por las piezas más significativas cuyo ingreso está relacionado con mujeres: son piezas excepcionales donadas, legadas o reunidas por ellas.

El recorrido se completa en la biblioteca con la documentación histórica relacionada con esas obras y con la vida de algunas de estas benefactoras del Museo. Entre ellas la marquesa de Denia, la de Villahermosa o la mismísima infanta Isabel de Borbón y Borbón, la Chata.

El museo reivindica el papel de la mujer como fuente de ingreso de piezas

Para este recorrido por esas piezas tan relevantes, no debemos de pensar en arqueólogas aventureras de cine, no. El perfil de estas mujeres es el de mujeres de la alta aristocracia o burguesía del siglo XIX y principios del XX que deciden donar al museo sus colecciones o las de sus maridos.

El museo trata así de reivindicar el papel de la mujer como fuente de ingreso de piezas, papel no siempre reconocido. Porque desde los momentos más tempranos, algunas de las colecciones más importantes han contado para su ingreso con participación femenina.