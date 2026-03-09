Cuarto Milenio 09 MAR 2026 - 00:00h.

Javier Pérez Campos rescata algunas de las historias más crueles del mundo criminal

¿Un ritual que se fue de las manos? La fiesta ibicenca que acabó con la muerte de la "la chamana de los empresarios"

A principios de los años 80 varias mujeres de Florida denunciaron haber sido perseguidas por un extraño personaje que se camuflaba en la oscuridad. En una época marcada por los asesinatos en serie y los secuestros inexplicables, los Estados Unidos temblaban ante los rostros de personajes como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy.

Javier Pérez Campos trae hasta la nave del misterio una escalofriante historia que tiene como protagonista a una mujer que, en pleno fin de semana de Acción de Gracias de 1985, es encontrada en muy mal estado por un camionero.

La chica, con apenas un hilo de voz, consigue decirle al camionero que acaba de rescatarla que no olvide la casa que le señala y de la que acaba de escapar: “Se llama Laura Murphy y tiene 19 años, y nada más estar frente a la policía lo que le cuenta es que ha estado retenida por un vampiro”.

Horas antes, Laura había subido al vehículo de un desconocido mientras hacía autoestop, sin saberlo, esta decisión sería el inicio de su peor pesadilla, pues aquel hombre creía ser un vampiro que necesitaba la sangre para sobrevivir. Durante más de 20 horas Laura Murphy fue sometida a torturas y extracciones de sangre que estuvieron a punto de acabar con su vida.