Iker Jiménez echa la vista atrás y recuerda la transición española: "Ninguno de ellos era tonto"

Cuarto Milenio 01 DIC 2025 - 00:25h.

El conductor de la nave del misterio ha dedicado el final de este último programa de 'Cuarto milenio' para hablar con la audiencia sobre la transición española, una época que si bien últimamente es objeto de rumores y señalamientos, sirvió para poner paz en una España marcada por una cruel guerra civil.

Para Iker, la labor de aquello políticos tan dispares fue no solo admirable, si no también un ejercicio de valentía y generosidad. Y es que Iker acaba de ver una serie que retrata aquellos meses y que le ha puesto los pelos de punta:

"Carrillo, Suárez, Felipe, Fraga... se puede pensar sobre ellos lo que se quiera, pero no puede decirse que ninguno de ellos sea tonto. Personas que habían estado completamente enfrentadas supieron sentarse a negociar una paz que salvó el país. Habrá críticas que digan que todo fue un paripé, pero no es así, esas personas hablaron con sus enemigos para que los españoles tuviera un futuro mejor".