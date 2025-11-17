Cuarto Milenio 17 NOV 2025 - 00:40h.

Iker Jiménez escribe una crónica de 100 páginas sobre su experiencia en Paiporta

Revive todos los 'Cierres' de Iker Jiménez aquí

Compartir







Iker Jiménez reflexiona en el ‘Cierre’ de esta semana sobre su viaje a la oscuridad: “Lo pueden ver haciendo click en mis redes sociales y en la web ikerjimenez.com. Sucedió hace un año y ha llevado a cabo una especie de “testamento de lo que vi”. Se trata de su viaje a Paiporta para comprobar los estragos de la DANA que azotó Valencia.

Durante las últimas semanas, Iker Jiménez ha estado escribiendo una crónica de cien páginas sobre lo vivido allí y no puede evitar acordarse de la de veces que distintas editoriales se han puesto en contacto con él para que escribiera un libro: “No sabía qué hacer con ese material que iba escribiendo”, confiesa.

“Me lo debía y se lo debía a algunos. Una voz me dijo ‘tiene que ser gratuito, para el pueblo’ porque ‘el pueblo salva al pueblo’ y a mí me salvó el pueblo, no tengan la menor duda. Sobre todo, me salvaron los 44.000 que se opusieron al boicot que ya estaba en marcha”, son parte de las declaraciones de Iker en este ‘Cierre’.

Iker Jiménez denuncia el boicot que hubo contra él

Iker se lamenta por los errores que cometió: “Si yo hubiera sido un cobarde, hubiera dicho que escribí un tweet personal, no del programa. Pero no inventé nada. Los cobardes borran, quitan. Yo no soy ningún cobarde. Las fuentes que yo tenía, son las que tenían otros, pero fueres especialmente crueles conmigo…

… Se me quiso hacer culpable de aquello. Muchos de esos periodistas que me criticaron, cuando han recibido esto (su crónica) han dicho ‘Iker, no me lo puedo creer’. Y yo digo ‘aquí falla algo, en la comunicación’. Ese vídeo de 16 minutos de ‘Horizonte’ lo ven los jóvenes y ellos son los que se cabrearon y frenaron el boicot de mi gremio”. La reflexión completa, en el vídeo.