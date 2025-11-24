Los vecinos aseguran que el supuesto asesino es un hombre con tratamiento psiquiátrico: “Se le veía deprimido, muy apagado”

María Victoria, de 70 años se había se separado de su exmarido, pero le seguía queriendo e iba a cuidarlo porque atravesaba una depresión, pero durante una de estas visitas fue brutalmente asesinada supuestamente por él. La víctima recibió una puñalada mortal en el cuello cuando llevaba más de 25 minutos pidiendo auxilio.

La víctima acudió como cada día a cuidar a su exmarido y supuestamente él acabó con su vida asestándole decenas de puñaladas mientras que ella pedía auxilio durante más de 25 minutos: “¡Me mata! ¡Me mata!”. ¿Se trata de un crimen machista? Según los vecinos no es algo obvio porque el hombre padecía una enfermedad mental: “Hay matices para considerarlo crimen machista porque el hombre no estaba bien, un loco. En 38 años que han estado aquí no han tenido peleas ni mala relación. Ha dejado las pastillas y es un enfermo, ella venía a cuidarle porque le tenía cariño”.

Según una de las vecinas, el supuesto asesino de María Victoria estaba tratado y diagnosticado y denuncia la tardanza de las autoridades en acudir a socorrer a la víctima: “Estaba en tratamiento psiquiátrico… Se le veía deprimido, muy apagado… No, que yo sepa no… Yo me enteré porque estaba en el centro con una amiga y me avisaron de que salía mi bloque en la televisión… Estuve hablando con los vecinos y me contaron que ella comenzó a pedir socorro y llamaron al 112 y como no aparecieron a los 12 minutos, llamaron a la Guardia Civil y tardaron 25 minutos en venir… Están a cinco minutos de la vivienda y no paraba de gritar ‘¡Me mata, me mata!”.

“Los Nacionales tardaron una hora en venir y una vez que estaba fallecida ya vinieron todos…”, ha denunciado la vecina de la víctima asegurando que el Ayuntamiento está a menos de cinco minutos de su casa y los servicios sanitarios también.