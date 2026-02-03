Familia de Gaspar, víctima del 'crimen de Halloween': "Nunca se ha arrepentido ni nos ha pedido perdón”

El acusado de matar a Gaspar de una puñalada en un bar se enfrenta a 18 años de prisión

El 1 de noviembre de 2023, en torno a las doce de la noche, en la pedanía murciana de Santa Cruz, Gaspar y un amigo salen a tomar algo a un bar en la noche de Halloween. Allí está Pedro. La noche transcurre con normalidad hasta que Gaspar realiza un comentario inapropiado a la camarera. En ese momento se desata el conflicto entre los tres hombres, llegan a las manos hasta que Pedro saca un cuchillo y apuñala a Gaspar.

Pedro es detenido y confiesa los hechos y, ahora, dos años después, le toca sentarse en el banquillo. La Fiscalía le pide 18 años de cárcel.

'En boca de todos' habla con la familia de Gaspar. Eva, sobrina de Gaspar, explica cómo fue la pelea del bar: “No hubo una pelea campal como la gente puede pensar, no fue así. Estaban tomándose unas cervezas y no sabemos cómo lo empujó y, de una apuñalada en el corazón, le mató”.

Familia de Gaspar: “No asesinó solo a mi hermano, nos asesinó a todos. Mi madre está muerta en vida"

Además aclara que Pedro llevaba encima el cuchillo y que no se lo quitó a la camarera: “En las imágenes se ve perfectamente cómo esta persona se prepara y mete su mano en el bolsillo del chaleco. Buscó cualquier tipo de excusa para hacerlo. Le tocó a mi tío, pero le podría haber tocado a cualquiera”.

Explica si Pedro ha pedido perdón tras lo sucedido: “En ningún momento se ha arrepentido ni nos ha pedido perdón. No sabemos nada porque no ha dicho nunca nada. Hoy, por primera vez, vamos a ver qué dice”.

Encarna y Amparo, hermanas de Gaspar, explican cómo se encuentra la familia: “No asesinó solo a mi hermano, nos asesinó a todos. Mi madre está muerta en vida. Fue tremendo. Para mí fue un mazazo, pero para decírselo a mi madre tuvimos que ir todos con la Guardia Civil y los psicólogos”.