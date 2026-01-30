Todos los detalles de este suceso en 'En boca de todos'

Una mujer de 55 años ha sido detenida este viernes tras confesar presuntamente haber matado a su pareja en el barrio de Uribarri, según han confirmado fuentes policiales y ha informado Pablo Gonzalbo, redactor de 'En boca de todos'. La Policía investiga ya las circunstancias del crimen mientras la Policía Científica trabaja en la vivienda para recabar pruebas.

La víctima es un hombre español de 67 años, muy conocido en la zona por regentar un bar en el barrio bilbaíno. Tenía tres hijos de un matrimonio anterior y, según las primeras informaciones, no constaban antecedentes por violencia de género en la pareja ni figuraban en el sistema VioGén.

Tal y como han explicado los colaboradores del programa, la mujer, de origen latinoamericano, confesó la autoría del crimen tras la intervención policial. Los agentes acudieron al domicilio después de recibir un aviso y fue entonces cuando la detenida reconoció haber causado la muerte violenta de su pareja.

Por el momento, se desconocen los motivos del asesinato, ya que la mujer no ha dado detalles sobre lo ocurrido y permanece detenida mientras es interrogada. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer lo sucedido.