Ayer se celebró la misa funeral en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y Óscar Puente compareció en el Senado

El enfado de Risto Mejide ante las palabras de Óscar Puente en el Senado: "¿Pretende el ministro que sintamos lástima?"

Ayer se celebró la misa funeral en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un funeral marcado por el dolor y por la rabia, en el que muchos familiares y supervivientes piensan que se podría haber evitado esta tragedia. En la misa hubo dos grandes ausentes: Pedro Sánchez y Óscar Puente.

Además, ayer Óscar Puente, ministro de Transportes, compareció en el Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios y de los reiterados problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña.

'En boca de todos' habla con Toñi, amiga de la familia Zamorano, de la que solo sobrevivió a la tragedia la hija pequeña de seis años, quien pide que se esclarezca todo lo que ha pasado: “Que investiguen, digan la verdad y que, por favor, arreglen lo que tanto necesitamos. Las vidas no nos las van a devolver, pero que no caigan más vidas”.

Superviviente del Alvia: "Queremos la verdad y no vamos a descansar hasta tenerla"

El programa también ha hablado con Santiago Rosendo, superviviente del Alvia, sobre la comparecencia de Óscar Puente: “Algo vi, y le quiero decir que lamento mucho que duerma tres horas. Yo estoy durmiendo dos y me da miedo apagar la luz, apenas duermo desde la tragedia y me levanto chorreando en sudor por las pesadillas. Que tenga un poquito de empatía”.

Además, añade: “No veo explicaciones, veo cómo escurren el bulto una vez más. Me suscribo a las palabras de ayer de Liliana: queremos la verdad y no vamos a descansar hasta tenerla”.

Sobre la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral, comenta: “Yo no lo hubiera querido ahí. No estoy en su cabeza, pero sí estuvo parte del Gobierno y allí se demostró respeto hacia todo el mundo. Si hubiera ido, habría entrado por la puerta de atrás también”.