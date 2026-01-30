El Partido Popular también ha atacado a Pedro Sánchez ante la regularización de inmigrantes

El choque entre Ione Belarra y Nacho Abad al hablar de inmigración en 'En boca de todos': "No me llames racista"

Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica internacional, esta vez por su enfrentamiento indirecto con Elon Musk y por la nueva regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno. Pero lo que más ha llamado la atención en 'En boca de todos' ha sido el contundente comentario de Nacho Abad, que lanzó un dardo directo al presidente por sus prioridades.

Durante el programa, el presentador recordó que Sánchez sí tuvo tiempo para responder en redes sociales al magnate estadounidense, pero no para acudir a un funeral reciente, una ausencia que ha generado críticas: “Tenía tiempo para responder a Elon Musk, pero no pudo ir al funeral de ayer”, soltó el presentador, provocando un auténtico zasca en plató.

La polémica llega después de que Sánchez anunciara un plan de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que afecta a cientos de miles de personas y que ha tenido repercusión internacional. Desde Estados Unidos, varios comentaristas políticos han cargado duramente contra la iniciativa, llegando incluso a afirmar que España estaría “legalizando a 500.000 inmigrantes ilegales para derrotar a la extrema derecha”.

El propio Elon Musk se sumó al debate con una breve pero llamativa reacción, alineándose con las críticas al Ejecutivo español. Ante esto, Sánchez respondió en redes con un mensaje que muchos interpretaron como un ataque directo al empresario: “Marte puede esperar, la humanidad no”, escribió el presidente.

Las reacciones también llegaron en España

Mientras tanto, desde la oposición, el Partido Popular también aprovechó la situación para atacar al Gobierno, recordando otros episodios polémicos y cuestionando la gestión y las prioridades internacionales de Sánchez: "¿Adamuz está en Marte? Humanidad, ya sabemos que no tienes", publicaban los populares en sus redes sociales.