Los procesos bacterianos traen consigo un arsenal de medicación que no siempre funciona: "Muchos de los antibióticos de corta duración que solamente duran tres días, en la mayoría de los casos no son efectivos, pero es porque se pueden haber utilizado antibióticos no indicados”. Esta tendencia satura las consultas sanitarias y hace que acumulemos fármacos sin ningún tipo de sentido: “Actualmente, con un proceso respiratorio, la mayoría de las personas necesita tres consultas médicas y no es nada habitual”.