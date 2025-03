Hace cinco años, se pedía a la gente que no fuera al hospital. Como le pasó a Antonio González, cuya viuda Ángeles Fernandez, nos relata como a su marido le convencieron para no ir. Otras como las hermanas Laura y Marta Grela no pudieron rescatar a sus padres de las residencias, donde las oportunidades de sobrevivir eran menores que fuera de ellas. Fue un tiempo donde la gente desapareció de las calles y decenas de miles morían en las UCI.