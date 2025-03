En Noticias Cuatro hemos preguntado a los sanitarios sus recuerdos de aquellos días, de los momentos más duros que les ha tocado vivir: "Aquello fue una pesadilla. Estaba en casa y me llamaron por teléfono y me dijeron, vente a trabajar que esto se está desbordando", explica una de las trabajadoras. A partir del 15 fue cuando realmente explotó y subió muchísimo el número de pacientes ingresados. "Era un día y otro y otro y otro", lamenta otro de los sanitarios.

"Es verdad que hay pacientes que se quedaban fuera porque tenían criterios de fragilidad, había que elegir. Esto no es un tema yo te niego a la entrada, es que tengo que elegir entre dos y quién tiene más posibilidad de sobrevivir", explica otro de ellos. "Es que es muy duro, quitarle un tubo a una persona sabiendo que posiblemente a lo mejor se hubiese podido salvar, si hubiésemos tenido más respiradores. La incógnita de saber si de verdad hubiese podido sobrevivir si no le hubiésemos quitado ese respirador".

Unos meses de auténtica pesadilla que han dejado secuelas en todo el mundo: "Lo que he sacado del COVID ha sido que me han hecho mejor persona. Aprendí a ser mejor profesional, mejor persona y sobre todo a no dejar a un paciente jamás de lado. Si me necesita, ahí estaremos. Yo creo que yo y todos".