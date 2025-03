Las consecuencias de la pandemia del coronavirus fueron demoledoras a todos los niveles. La covid arrasó con la población dejando 777 millones de contagiados y siete millones de fallecidos en todo el mundo, una cifra que ha quedado para la historia de este siglo XXI. En España no nos libramos tampoco. Además del contagio de 14 millones de ciudadanos y 122.000 defunciones, 305 millones de trabajadores se quedaron en ERTE y nuestro PIB cayó un 17’8%. Cinco años después, los datos no se olvidan, pero los enfermos de covid persistente han quedado en un segundo plano.

Cristina no ha vuelto a trabajar y se siente totalmente incapaz, pero no es un caso aislado. Desde que se contagió del virus, Ana Álvarez tampoco ha vuelto a ser la misma. La paciente era enfermera en un centro de salud, pero la covid persistente le ha obligado a quedarse en casa como si de otro confinamiento se tratase. Ana sufre problemas de movilidad, dolores musculares y no es capaz ni de leer: “Aquí visitamos una cueva que subimos más de 800 escalones y hoy no puedo subir ni las escaleras del portal”.