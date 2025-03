Esta terapia ya está siendo utilizada por miles de pacientes como Olegario Jover, para quien era impensable caminar y conducir antes de someterse al tratamiento: “Tenía muchos problemas para subir al coche por la movilidad en las piernas, sobre todo en la derecha”. El gorro tiene como función modificar el funcionamiento eléctrico del cerebro a través de una estimulación no invasiva: “No tiene dolor, no necesita una anestesia, no necesita una sedación”, indica Francisco Miras, el neurólogo que ha impulsado el proyecto.