En el curso, los alumnos cuentan con una psicóloga que se encarga de sensibilizar sobre las conductas de riesgo : “Muchas personas piensan que saltarse un semáforo en rojo no es una conducta de riesgo”, comenta María Jesús García , una de las psicólogas.

En la parte específica se ha incluido una actividad obligatoria: escuchar el testimonio de una víctima de siniestro de tráfico . Juan Antonio Martín es una de las víctimas de tráfico que se acerca a las academias a contar su experiencia: "Perdí la pierna in situ, en el mismo sitio. Cambió mi vida totalmente, es bastante duro, piensas que te vas a morir ”.

La actividad sensibiliza a los conductores y conciencia acerca de las consecuencias de sus actos: “Cuando los alumnos nos ven, ven de primera mano cuáles pueden ser esas consecuencias ”. Este tipo de conferencias ha hecho que muchos conductores como Alejandro cambien sus conductas: “Se te quitan las ganas, da escalofríos saber que has podido matar a alguien que iba tranquilamente a su casa o con sus hijos”.

Alejandro superó la tasa de alcohol , una infracción tipificada como muy grave: “Estuvimos tomando algo con mis amigos como habitualmente. El coche lo metí en el quitamiedos por mirar el teléfono y atravesé la autovía, me choqué con la mediana”. Gracias a las clases, desde el accidente no consume alcohol .

El caso de Alejandro no es aislado. A Álvaro le llegaron tres cartas seguidas con la pérdida de cuatro puntos en cada una: “Me salté un semáforo, tuve exceso de velocidad en un radar de entrada a Madrid y me vieron con el teléfono móvil”. Con los cursos de la DGT, es uno más que ha aprendido la lección: “Mi meta es recuperar el carné y no volver a cometer las mismas infracciones”.