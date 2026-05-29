El caso Sinner alerta en Roland Garros al Mundial de fútbol: el estrés térmico será el peor rival

El número uno del tenis perdió su partido en Roland Garros cuando lo tenía ganado por un golpe de calor.

Los expertos consideran un riesgo para la salud y una aberración someter al cuerpo de los deportistas a este estrés térmico.

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El número uno del tenis perdió su partido en Roland Garros cuando lo tenía ganado por un golpe de calor. Llevaba 2 horas jugando, dándolo todo. Sinner estaba al límite. Mareado y con calambres, tuvo que abandonar la pista por un golpe de calor a las 2 y cuarto de la tarde. "Entre las 12 y las seis de la tarde es desaconsejable hacer una actividad física", comenta Lorenzo Armenteros, Portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). "Esas horas se deberían evitar a toda costa", coincide Isabel Rodríguez, médico de urgencias de CHUAC. Había 33 grados en París con una humedad del 55%. "Este ambientehúmedo aumenta el calor"

"Los calambras son típicos en una afectación por pérdida de sales, sodio, potasio, son síntomas de golpe de calor", señala Lorenzo Armenteros, Portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

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El partido duró 3 horas y media. Este año, Roland Garros está siendo infernal, en palabras de los propios tenistas. Ha coincidido con una ola de calor histórica en Francia y estamos a las puertas de un Mundial de Fútbol en el que puede ocurrir lo mismo con partidos en pleno verano en México y EEUU del 11 de junio al 19 julio.

Médicos y científicos insisten: hay que adaptar las competiciones deportivas a la nueva realidad climática. Casos como el de sinner lo confirman. "Es una aberración", señala Armenteros que alerta de que cualquier día "podemos tener una desgracia".

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Uno de cada cuatro partidos se jugará bajo estrés térmico en el Mundial 2026

Un estudio publicado por la revista científica Nature alerta de que se corre un riesgo alto de estrés térmico en 10 de las 16 sedes del Mundial de Fútbol, destacando Miami, Kansas City, Filadelfia y Monterrey.

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Un estudio elaborado por los científicos del World Weather Attribution (WWA) estima que el 25% de los partidos se celebrarán probablemente en condiciones de calor peligrosas para la salud. El riesgo de las “condiciones más extremas casi se ha duplicado” respecto a la Copa del Mundo de EE UU de 1994. El estudio calcula que en cinco encuentros se superarán los 28 grados Celsius WBGT, el equivalente a 38 grados de calor seco o 30 con alta humedad.

En el caso de España, dos de sus partidos —los que se celebran en Atlanta (EE UU)— tienen un 23% de probabilidad de superar los 26 grados, y en el tercero, en Guadalajara (México), la posibilidad es de prácticamente 0.

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Tres países, Estados Unidos, Canadá y México, serán sedes del evento, con partidos que tendrán lugar en 16 ciudades. En tanto, la gran final será en Nueva York. Debido a la amplia distribución geográfica del torneo, las condiciones ambientales y climatológicas se espera que varíen sustancialmente entre las localidades anfitrionas.

Los partidos en las ciudades costeras del norte, en particular en Canadá y a lo largo de la costa del Pacífico de Estados Unidos, esperan temperaturas más moderadas.

Al contrario, los encuentros que se den más al sur y en zonas mediterráneas de Estados Unidos y México estarán sujetos a temperaturas más altas, incluso superando los 30°, con la probabilidad de períodos de calor extremo durante el día. A esto hay que sumarle que, en las regiones costeras y del medio oeste, los niveles de humedad pueden ser más altos, lo que hace que el calor sea más peligroso.

Otro factor a tener en cuenta es que, esta distribución tan particular de esta Copa Mundial 2026, hará que las condiciones varíen mucho entre sedes lo que puede dificultar la adaptación de los jugadores a estos cambios. 26 partidos de la Copa Mundial 2026 se espera que se desarrollen con condiciones de, por lo menos, 26°C. En 9 estadios no cuentan con aire acondicionado.