Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han completado con éxito su amerizaje

Los astronautas están siendo sometidos a las primeras evaluaciones médicas para comprobar su estado físico

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Los cuatro astronautas de la misión Artemis II ya se encuentran a salvo tras completar con éxito su amerizaje, una operación compleja en la que participaron cerca de 500 personas. Las primeras palabras del comandante tras el descenso confirmaron que toda la maniobra se había desarrollado según lo previsto.

Tras el aterrizaje, los tripulantes fueron recuperados mediante helicópteros que los trasladaron hasta un buque anfibio de la NASA, donde permanecen actualmente. A bordo, los astronautas están siendo sometidos a las primeras evaluaciones médicas para comprobar su estado físico tras pasar diez días en condiciones de microgravedad.

Las pruebas médicas

Entre las pruebas iniciales, destaca un ejercicio de coordinación y equilibrio en el que deben caminar en línea recta con los ojos cerrados. Este tipo de análisis permite a los especialistas evaluar cómo ha afectado la ausencia de gravedad al sistema vestibular y al control motor de los tripulantes.

Por el momento, el equipo médico ha ofrecido escasos detalles, aunque ha señalado que los astronautas se encuentran “felices y en buen estado de salud”.

El siguiente paso en el protocolo de recuperación contempla su traslado a una base naval en San Diego. Desde allí, viajarán a Houston, donde permanecerán varios días más para someterse a un programa más exhaustivo de seguimiento médico y adaptación tras la misión.