La misión Artemis llega a su fin después de 8 días de viaje a la Luna, esta madrugada vuelve a casa.

Artemis II probará un escudo contra la radiación para futuros viajes a Marte

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La misión Artemis llega a su fin después de 8 días de viaje a la Luna, esta madrugada vuelve a casa. En este momento la Orión ya no mira a la Luna, ahora tiene como punto de mira nuestro planeta. Cuando falten 40 minutos para llegar la nave se dividirá en dos.

"La cápsula viaja sola en la entrada en la Tierra". El módulo se quema y se pierde, esta media parte de la nave es la que facilita la entrada y la salida de la Luna", dice Guillermo González, portavoz de la ESA de la Artemis II.

Los astronautas viajan a 40.000 km/h. Y cuando estén a 122 kilómetros de la Tierra entrando en la atmósfera, tendrán que pegar un frenazo, pasar de 40.000 km/h a 500 km/h. Este frenazo va a provocar que la cápsula se convierta casi en una bola de fuego. Se pondrá a 2.760 grados de temperatura, el momento más delicado. Eduardo García, jefe de controladores, piensa en esos momentos en el escudo térmico y sobretodo no estará tranquilo hasta que el amenizaje salga bien.

Si todo va bien, cuando estén a 8.000 metros empezarán a desplegarse los paracaídas que les ayudarán a aterrizar suavemente sobre el Pacífico. Y en todo este proceso, no sólo la NASA contendrá el aliento, también la ESA, porque el módulo europeo de la nave va a ser clave en la reentrada. "Dejar la cápsula en el punto adecuado para poder reentrar sola en la Tierra", señala Guillermo González, portavoz de la ESA de la Artemis II.

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El proceso

A las tres de la madrugada de este sábado, se separará del módulo de servicio y dejará al descubierto el escudo término diseñado para soportar los 1.648 grados Celsius que alcanzará al atravesar la atmósfera terrestre, según el plan de regreso que ha informado la NASA en un comunicado, recogido por Europa Press.

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Cinco minutos después, realizará una maniobra de elevación del módulo de tripulación de, exactamente, 18 segundos para fijar el ángulo de entrada correcto, ya que, de lo contrario, el habitáculo podría rebotar en la atmósfera.

Al filo de las cuatro de la madrugada se espera que se sitúe a 122.244 metros de altura respecto a la superficie de La Tierra, viajando a 35 veces la velocidad del sonido y con 3,9 G de fuerza. "Este momento marca el primer contacto de la nave con la atmósfera superior y el inicio de un apagón de comunicaciones programado de seis minutos mientras se acumula plasma alrededor de la cápsula", ha explicado la Agencia estadounidense.

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A casi siete kilómetros de altura desplegarán los paracaídas de frenado para ralentizar y estabilizar la cápsula. Solo un minuto después, a las 4:04 de la madrugada --según prevé el plan de la NASA-- los paracaídas se soltarán y se desplegarán los tres principales hasta reducir la velocidad a 219 k/h.

Tras tres minutos de desaceleración, se espera que Orión complete el amerizaje a 32 km/h en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, tras un viaje de más de un millón de kilómetros. Pero los astronautas Reid Wiseman , Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no saldrán del módulo hasta dos horas después. "Equipos de rescate les recogerán, ayudarán a subir a una balsa inflable y, posteriormente, les transportarán en helicóptero hasta el buque USS Murtha donde se les realizarán evaluaciones médicas y dos aeronaves les llevarán hasta el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas).