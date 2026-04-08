Artemis II probará un escudo contra la radiación para futuros viajes a Marte

Octavo día de la misión Artemis II y momento para realizar más experimentos.

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Octavo día de la misión Artemis II y momento para realizar más experimentos. Pruebas que servirán para futuras misiones de larga duración. Entre ellas, la construcción de un refugio contra la radiación, imprescindible en los viajes a Marte. Y mientras tanto más curiosidades de este viaje a la Luna que ya ha hecho historia. Una canción, Under Pressure, ha sido la escogida por los astronautas al despertarse. Diariamente eligen una y se puede consultar en la playlist oficial de la NASA.

Durante la misión, nos han dejado imágenes espectaculares y jamás vistas como las de la parte oculta de la Luna. Un espacio que ningún ser humano había visto antes con sus propios ojos. La imagen la han contemplado desde la oscuridad de la nave Orión. Está oculta para nosotros, pero no es oscura como se podría imaginar.

Los astronautas han tenido que hacer uso de unas gafas de protección para que el brillo del eclipse lunar no les deslumbrara.

Hoy, el cometido de los tripulantes de la Orión es construir un escudo antiradiación. Lo harán usando los suministros y equipos de la nave para comprobar si pueden protegerse de episodios de alta radiación, como una tormenta solar.

Y en Tierra, el protagonista es él. Se llama Rise y es el muñeco que embarcó en la nave con una sola misión: hacer de indicativo de la pérdida de gravedad.

El muñeco se ha hecho con las redes de la misión: " Hace aproximadamente una semana, me lancé a bordo de la misión con cuatro de mis mejores amigos. Desde entonces, he estado cumpliendo un propósito muy importante… floto. Y me veo adorable". Pronto volverá a tener sentido su presencia cuando la nave vuelva e indique que se ha recuperado la gravedad.