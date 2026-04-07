Los tripulantes tienen tres días por delante antes de llegar a las costas de San Diego, en California.

Los astronautas del Artemis II hacen historia y baten el récord de mayor distancia de la Tierra del Apollo 13

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Tienen tres días por delante antes de llegar a las costas de San Diego, en California. Lo hacen después de ir marcando hitos en más de seis horas frenéticas, después de visitar la cara oculta de la Luna y de convertirse en los humanos que más lejos han estado de la Tierra, nada menos que a 406.771 kilómetros de la Tierra. Han estado a 'solo' 6.545 km de distancia de la Luna.

Ahora, ya han abandonado esa zona de influencia lunar y han puesto rumbo a casa, recuperando las comunicaciones con Houston. Para iniciar esta vuelta han hecho una maniobra de encendido de motores, igual que cuando iniciaron trayectoria a la Luna. La humanidad ha sido testigo de seis horas de récords.

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El primero, 4 minutos antes de las 20.00, hora española. Eran las 19:56 cuando la tripulación supera la distancia del Apollo 13. "Aquí desde la cabina de Integrity mientras superamos la mayor distancia que los humanos jamás hayan recorrido desde la Tierra", se escucha.

A las 00:44 llega el momento más delicado de la misión. Se pierde el contacto por radio. Ellos ven como la tierra se oculta tras el horizonte lunar. "Seguiremos sintiendo vuestro amor desde la Tierra. Os queremos, desde la Luna. Nos vemos al otro lado", dice una confiada tripulación. Estan a 400.000 km de la Tierra. Es el momento de observar la luna y capturar fotografías inéditas.

A la 01:02 se cumple otro hito: La nave estará a solo 6.550 km de la superficie lunar. Y están en el punto más lejano de la Tierra. Máxima distancia física de nuestro planeta en toda la misión.

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A la 01:25 La Tierra vuelve a aparecer y se restablecen las comunicaciones. "Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra", comentan. Cristina es ya la primera mujer de la historia en rodear la luna. "Ahora mismo podéis levantar la vista y ver la Luna. Nosotros también os vemos."

En su análisis descubren varios cráteres y ven con sus propios ojos la linea entre la cara oculta y la visible. Como señala el astronauta Víctor Glover, "hay tanta magia en esta linea. Las islas de luz, los valles que parecen agujeros negros. Es fascinante"

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Otro momento espectacular se ve dese la nave Orion. Presencian durante 53 minutos un Eclipse Solar. El Sol pasa por detrás de la Luna.

A las 03:20 se acaban las más de 6 horas observando la Luna. "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos unos a otros". Con este mensajre retoman su vuelta a casa.