Los astronautas compartieron galletas de crema de arce durante su incomunicación con la Tierra.

Noche de récords en el Artemis II: el ser humano recorre la mayor distancia de la Tierra, ve la línea oculta de la Luna y un eclipse solar

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El momento más viral de la misión ocurrió cuando faltaban 3 minutos para conseguir el récord de distancia a la Tierra. Es el vuelo inesperado de un bote de Nutella que atravesó la nave y que desde luego se ha convertido ya en la publicidad gratuita más compartida de la historia y además nos ha revelado que es lo que toman los astronautas cuando tienen un antojo. No solo eso también hemos sabido que al perder el contacto con la Tierra los astronautas tomaron galletas. El comandante Reid Wiseman reveló un detalle más humano: los astronautas compartieron galletas de crema de arce durante su incomunicación con la Tierra. Un gesto simbólico para "honrar" un instante que calificó de surrealista.