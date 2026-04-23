García‑Margallo, sobre el juicio del caso Kitchen: "No existen indicios que respalden la versión de Bárcenas"

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En coche y accediendo por el garaje. Así ha llegado Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional, evitando las cámaras del exterior, aunque no las del interior del juzgado. El expresidente del Gobierno era el testigo más esperado del juicio por la Operación Kitchen. Han sido 33 minutos de interrogatorio marcados por una misma tónica: negarlo todo.

Lo primero que Rajoy ha querido dejar claro ha sido su desconocimiento sobre los seudónimos y las anotaciones que, según algunos testigos, se refieren a él y demostrarían que estaba informado de la operación. El expresidente ha negado de forma contundente cualquier vinculación con esos alias.

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Rajoy ha declarado después de que Luis Bárcenas le señalara directamente y afirmara contar con un audio en el que supuestamente se escucha cómo le entrega un sobre con un remanente y cómo posteriormente se destruye la última hoja de la contabilidad del partido. Una acusación que Rajoy ha negado tajantemente, poniendo además en duda la propia existencia de esos audios. Sobre Bárcenas, ha asegurado que no era una persona de su confianza.

José Manuel García-Margallo ha desvelado en el programa 'Todo es mentira' cómo se refería él a Rajoy en relación con los seudónimos aparecidos a raíz del juicio de la Operación Kitchen: "Yo siempre le he llamado Mariano o presidente. Son las expresiones que he utilizado antes, durante y después. Nunca le he llamado “el asturiano” ni “el barbas”, y tampoco me parecen especialmente originales".

García-Margallo: " No ha habido absolutamente ninguna novedad ni en las preguntas ni en las respuestas"

García-Margallo también se ha referido a las declaraciones de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal: "No es la primera declaración testifical que hace Mariano Rajoy, ni la primera que hace María Dolores de Cospedal como investigada, aunque esta condición esté suspendida. No ha habido absolutamente ninguna novedad ni en las preguntas ni en las respuestas, ni se ha aportado ningún elemento que lleve a pensar que lo ocurrido hasta ahora no sea todo lo que ha pasado".

Además, añade: "Hay un momento en el que se descubre que el tesorero del partido tiene 48 millones de euros en Suiza, cuya procedencia se desconoce. A partir de ahí se pone en marcha una operación policial para averiguar si hubo testaferros y tratar de recuperar el dinero. El juez que se encarga de la instrucción la da por concluida en 2021, afirmando que no hay razones para seguir investigando ni a Rajoy ni a Cospedal, porque no existen indicios que sostengan la versión de Bárcenas de que el partido estuviera implicado"