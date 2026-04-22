Risto Mejide no pierde la oportunidad de dar su opinión contraria a las juventudes de Junts sobre su petición tras el comentario irónico de Mendoza

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En 'Todo es mentira' le dan voz a Aleix Agustí, secretario general de las Juventudes de Junts, para conocer de primera mano el motivo por el que piden que se le retire la cruz de Sant Jordi al escritor Eduardo Mendoza tras sus declaraciones.

"Son inaceptables, impropias de alguien como Eduardo Mendoza y que atacan a una Diada como es Sant Jordi", afirma tajante. Algo con lo que no está de acuerdo el presentador: "Ha sido en contra, en todo caso, de los dragones".

Aún comprando el argumento del secretario general, Risto Mejide opina que bastaba con corregirle: "¿Por qué hay la necesidad de ofenderse y crisparse hasta con la más nimia estupidez?".

Para que le comprendan, Aleix Agustí pone un ejemplo con la princesa Leonor para que debatan los colaboradores de la mesa, siendo Emilio Delgado el que opina que su actitud es "sobredimensionar de una forma muy loca lo que ha ocurrido". Albiol, por su parte, considera que "se han pasado de frenada". Yago reflexiona sobre los límites del humor pero no entiende el ataque al escritor por una ironía: "No tiene ningún tipo de sentido".

Risto Mejide discrepa "radicalmente"

En última instancia es Risto Mejide, como "catalán", quien opina sobre la polémica. "La Diada para mí es un día que lo que más me duele de no poder estar es justamente lo bonito y lo orgulloso que uno se siente de ser catalán en un día como ese", afirma.

Sin embargo, puntualiza: "La Diada no es de nadie, para empezar. Por lo tanto, no solo no me ofende si no que además me alegro de que Eduardo Mendoza haya situado una vez más a Cataluña en el mapa de la noticia". Y es que le parece "una barbaridad fuera de toda lógica" que se esté pidiendo que se quemen sus libros.