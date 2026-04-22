Albiol ha pedido que retire su acusación a Emilio Delgado, provocando un momento de tensión en el programa

En Mediaset Infinity podrás encontrar los programas completos de 'Todo es mentira'

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Uno de los temas debatidos en el programa de 'Todo es mentira' es la regularización de los migrantes y, en este momento en concreto, quién se encarga de decidir en última instancia caso por caso si los inmigrantes con antecedentes puede ser o no regulados dado que los Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden hacerse cargo porque van a tope.

"El problema que yo veo en esto es que a los otros 500 y pico mil están entrando en un discurso que les criminaliza y que la gente en su casa siente que es abrir las puertas a un montón de violadores y energúmenos", señala Emilio Delgado. "Yo lo que pedía era respeto para los trabajadores inmigrantes porque si esa gente se marcha, España se cae y no la va a levantar a Abascal, quien se está levantando tres sueldos públicos. Y no la va a levantar Buxadé tampoco", insiste el socialista.

Momento en el que aprovecha para recordarle a Albiol que lo que "Buxadé se ha levantado ha sido 100.000 euros con una fundación opaca de la que tú eras Presidente".

Esta ha sido la respuesta de Xavier García Albiol

El alcalde de Badalona le pedía que tuviera "cuidado" con lo que estaba diciendo: "Retira eso porque vas a tener un disgusto. Te lo recomiendo". Y es que, corrige, no se trataba de una fundación opaca si no de "una fundación del Ayuntamiento de Badalona".

Emilio Delgado insiste en que la Fiscalía había "puesto en duda" las cuentas de dicha fundación, algo que tila de "mentira" Albiol: "Cuidado con lo que dices, infórmate bien". "No se ha levantado 100.000 euros, fue secretario de la fundación durante un tiempo. Cuidado con lo que dices", indica.