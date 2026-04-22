Fabián Pérez lee en su ordenador las distintas acepciones de la palabra país para ver si tiene razón Pedro Sánchez

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En medio de un debate en el Congreso de los Diputados, Junts le ha "pedido" a Pedro Sánchez que convoque elecciones asegurándole que "lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría". "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?", le preguntaba Miriam Nogueras.

Sin embargo, lo que se ha viralizado es el momento en el que el presidente del Gobierno se ha referido a España y Cataluña como "países" dado que "como no les gusta la regularización, tiene que contentarles de otra manera", señala Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

¿Lleva razón Pedro Sánchez?

Aunque Risto Mejide no da crédito con esta afirmación del Presidente en sede parlamentaria y asegura que "en uno de los dos casos está bien", lo cierto es que "depende con qué acepción de la RAE nos quedemos", señala Fabián Pérez.

"Si nos quedamos con la primera, pues no. Ahí pinchamos hueso", indica el periodista antes de leerla. No obstante, quizás Pedro Sánchez se quería "agarrar" a la segunda acepción: "Ahí sí que sería un país".