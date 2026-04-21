Lara Guerra 21 ABR 2026 - 18:55h.

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Después de que Interior instruya a las prisiones para ayudar a los 3.500 presos preventivos extranjeros para solicitar la regularización planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un gran debate sobre la mesa de 'Todo es mentira' entre: Pablo Echenique, Risto Mejide y Pilar Rahola.

Pablo Echenique detallaba que "en el caso de que se hablara de un delincuente...¿España es más segura si ellos no tienen permiso de trabajo? No entiendo muy bien la lógica"; a lo que Risto Mejide asegura que "estás premiando a un delincuente. La regularización es un premio". Esta frase ha sido muy apoyada por Pilar Rahola, quién explica que "en otros países es muy difícil tener papeles y que te regularicen; muy difícil".

Pablo Echenique: "La regularización es un derecho"

Sin embargo, el exsecretario de Podemos atónito por las declaraciones del presentador y la periodista, corrige y confiesa: "La regularización es un derecho". Pilar de nuevo, detalla que "hay que ganártelo y luchar por los papeles, pero aquí no pasa nada. Esta regularización se ha hecho tan mal porque ha nacido de la necesidad política de Pedro Sánchez, no se ha aprobado en el Parlamento, no se han puesto los recursos económicos y se ha hecho muy mal"