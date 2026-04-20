Lara Guerra 20 ABR 2026 - 18:27h.

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Susana Díaz y Ana Vázquez critican tajantemente en 'Todo es mentira' la actuación de Ione Belarra a las puertas de Navantia. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra se presentó en Navantia para exigir acceder a esta empresa pública tan solo días después de que su compañera de partido y eurodiputada, Irene Montero no pudiera entrar. La política trató de hacerlo ante el personal de seguridad y otro representante de la compañía en varias ocasiones.

Ana Vázquez detalla que "lo sucedido con Belarra no se realiza de esta manera sino que, se tramiten las solicitudes con la comisión correspondiente. Esto se aprueba todos los años en la mesa de cada Comisión el cómo gestionar las visitas. Esto es maldad porque ella sabe cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que tramitar."

Asimismo, Susana Díaz coincide con la diputada del Partido Popular al hablar sobre la "maldad" de las actuaciones de Ione: "Esto es maldad, no tengo duda. yo conozco la factoría de Navantia, sé que va buscando conflicto sindical y laboral".

Las declaraciones de Ione Belarra en sus redes sociales

“He tratado de ejercer mis funciones de control al Gobierno como diputada y me lo han impedido. Luego pretenderán que nos creamos que no hay listas negras en Navantia. Basta ya #sindicalismonoesdelito”.