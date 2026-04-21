Lara Guerra 21 ABR 2026 - 18:04h.

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Pilar Rahola, se muestra tajante con Pedro Sánchez en pleno directo de 'Todo es mentira' después de comentar su petición de romper el acuerdo con Israel. En ella, la Unión Europea ni siquiera avanza hacia la suspensión parcial.

Después de esta petición, Rahola asegura que esto no lo ha realizado contra el país sino para favorecer sus votos: "Puestos a hacer el boicot a Israel ¿Por qué no sólo se lo hacemos a los inventos de los 13 premios Nobel que ha tenido Israel? Se lo compramos al Yemen, a Afganistán...puestos a hacer demagogia hagámosla de verdad ¿Tú quieres hacer boicot a Israel porque es un país malvado y perverso? Pues a todo, estoy convencida que todos usamos tecnología que han utilizado".

Tras esto, Pilar asegura que "el bueno de Pedro Sánchez ha encontrado una bolsa de votos extraordinaria, darle al paquete de boxeo de Israel; cuanto más le da, más sube el CIS, y el Tezanos le pone una florecita. Es una utilización perversa de la geopolítica para su supervivencia. Si habla de Trump o de Israel le van bien los votos, pero si habla de Hidalgo, o Air Europa se convierte en un problemita".

Pilar Rahola: "Se ha convertido en el salvavidas de un presidente del Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria"

Por último, molesta con lo sucedido declara que "lo de Israel y el tema global se ha convertido en el salvavidas de un presidente del Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, ni presupuestos y un lio judicial de narices; y encima el tonto de Netanyahu le responde. Europa no le ha hecho ni caso y lo que hace es ponerse el sistema antisraelí porque eso te da votos por un tuvo y con eso va ganando tiempo".