Lara Guerra 21 ABR 2026 - 17:04h.

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Irene Dorta, periodista de 'El país', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Bárcenas complique la declaración ante el juez de Rajoy del jueves al señalarle como el responsable del inicio de la operación Kitchen.

En primer lugar la periodista explica que "Bárcenas ha dejado un puente bastante complicado para Rajoy porque desde luego que, si ya de pro si su declaración iba a ser un papelón porque siempre ha sobrevolado la duda de si el lo supo o no lo supo y si un ministro del Interior tiene tanta autonomía para organizar eso solo pues...la declaración de él ayer es un poco la estocada para que él llegue muy vulnerable a esa silla".

Por otro lado, sobre las declaraciones más graves de cara a la justicia, Dorta detalla que "la declaración fue muy reveladora. Al final, ahora se pone en duda porque en otro momento dijo otra cosa, pero ahora está despojado. Ha pasado por prisión y no tiene por qué mentir; ahora es cuando cuenta todo lo que vivió con ese chofer, cómo tuvo que pasarse papelitos con su mujer; las presiones dentro y fuera de la cárcel y por supuesto esa grabación"

Irene Dorta, periodista de 'El país': "El juicio de Kitchen está dejando ver que fue mucho más allá"

Por último, la periodista confiesa que "es muy elocuente y aunque no se puede volver atrás, creo que el juicio de Kitchen está dejando ver que fue mucho más allá de lo que se está investigando. Las dos personas que se sientan como cabecillas no aparecen en los papeles de Bárcenas".