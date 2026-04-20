Lara Guerra 20 ABR 2026 - 20:02h.

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Carlos Baute se disculpaba por gritar "¡Fuera la mona!" en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el acto organizado en Madrid por la opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado. Esta justificación no ha servido para el presentador, Risto Mejide en 'Todo es mentira'; quién ha sido muy crítico con sus palabras.

Risto Mejide no dudaba en replicar esa disculpa en 'Todo es mentira': "Esto de que la emoción lo legitime todo...dices 'oye mañana te pego una paliza, pero es que han sido mis emociones' La emoción no legitima lo que has hecho; ya está. Fíjate que cuando escuché ese cántico no pensé que hubiera sido racista, sino un mote que ella llevaba; descartaba completamente que fuese un insulto racista porque pensaba 'no me puedo creer que esté en un concierto y decir eso con esa facilidad "Pensaba que era un mote que ella misma utiliza"

El presentador: "¿Qué tienes en la cabeza para que tus emociones te lleven a ese punto?"

Por último, el presidente: "¿Qué tienes en la cabeza para que tus emociones te lleven a ese punto? Si yo fuera colega suyo...tendría que hacer un reflexión sobre qué pasa, la cultura la educación o lo que sea para que salga esas emociones, esa verdad. Si me pones, es todavía peor".