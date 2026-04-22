En 'Todo es mentira' destacan los llamativos tweets del alcalde de Badalona. Esta es la opinión de Albiol sobre la regularización de migrantes

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Hablando de inmigración, en 'Todo es mentira' no podía olvidarse de su colaborador Xavier García Albiol y sus últimos tweets. En uno de ellos protesta contra la regularización de los inmigrantes, mientras que tan solo dos días después presentaba el primer refugio de gatos en Badalona.

"Migrantes no, gatos sí", señala Risto Mejide. "Inmigrantes que vienen a trabajar y a adaptarse sí", contesta el alcalde de Badalona. Y es que no está a favor de la regularización "tal y como se está haciendo". "Lo que no puede ser es que se estén dando las facilidades para que personas con antecedentes policiales puedan regularizar su situación. Me parece muy poco riguroso y creo que va en contra de los propios inmigrantes que han venido a trabajar", opina el colaborador.

Su opinión sobre la prioridad nacional

En cuanto a la propuesta de Vox, opina: "Es un brindis al sol. No es absolutamente nada". Y es que Albiol considera que "es una barbaridad" porque no entiende que un español tenga prioridad a acceder a una vivienda social cuando "se está tocando las narices" frente a un inmigrante que ha estado haciendo las cosas bien: "Yo creo que no tiene derecho".

Esta declaración lleva a Risto Mejide a hacer una suposición: "Tú deportarías a los vagos". "Yo lo que estoy diciendo es que el inmigrante que ha venido a trabajar y está aportando a nuestro país, esa persona va a tener todos los derechos. El ejemplo del vago es ilustrativo".