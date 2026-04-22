Aurelio Manzano explica el motivo por el que está preocupado por Risto Mejide tras hablar con Paula Echevarría

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Llega el momento de la sección 'Témbola' en la que Aurelio Manzano espera al equipo de 'Todo es mentira' para hablar de corazón. Sin embargo, hoy confiesa al presentador estar "muy preocupado".

Y es que, tal y como le recuerda a Risto Mejide, la última vez que le vio le transmitió un mensaje de Tamara Falcó. Ahora, el mensaje viene de parte de Paula Echevarría, a quien Aurelio Manzano ha entrevistado en la mañana.

La confesión de Echevarría que tiene preocupado a Aurelio Manzano

Después de que Risto Mejide les leyera el mensaje que Tamara Falcó le mandó a Risto Mejide en relación a su fe, Aurelio Manzano le confiesa por qué está preocupado: "La fama de 'malo, malote' te la están destruyendo completamente".

Algo de lo que se ha dado cuenta hablando con Paula Echevarría en su entrevista, quien le ha "hablado maravillas" de él. "Yo dije 'Lo están destruyendo'. Su fama de 'malo, malote' la están destruyendo", bromea.

"Quita, quita, quita. Escucha, para una que habla bien de mí, ¡déjala!. Tú déjala", responde Risto Mejide siguiendo bromeando.