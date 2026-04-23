Soraya Rodríguez recuerda el Comité Federal del PSOE de 2016: “Hubo un intento de pucherazo”

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Han salido a la luz unas imágenes controvertidas que están generando una fuerte polémica. Corresponden a el Comité Federal del PSOE de 2016 y en ellas se observa lo que algunos interpretan como un supuesto intento de pucherazo por parte de Pedro Sánchez, mediante el uso de una urna considerada irregular.

En las imágenes puede verse a Soraya Rodríguez saliendo llorando de la sala. Según relatan las crónicas de aquel día, la votación fue finalmente paralizada, aunque ese momento concreto no aparece reflejado en las grabaciones difundidas.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Soraya Rodríguez, ex portavoz socialista en el Congreso, quien ha explicado el contexto de lo ocurrido: "Fue un Comité Federal extraordinario. El PSOE nunca había vivido algo igual. Acudimos a ese comité con el objetivo de convocar un congreso federal, después de que Pedro Sánchez, que era secretario general, hubiera perdido la mayoría de su ejecutiva apenas tres días antes".

Soraya: "Pedro Sánchez sabía desde el principio que no tenía la mayoría y que iba a perder ese comité"

Soraya detalla lo sucedido durante la votación: "Pedro Sánchez sabía desde el principio que no tenía la mayoría y que iba a perder ese comité. Cuando llegó el momento de votar, cogieron la urna y la colocaron detrás de un panel, sobre una mesa sin interventores ni censo. El comité no lo permitió. Solo votaron 13 personas, Pedro Sánchez y su ejecutiva. Por lo tanto, hubo un intento de pucherazo en público y en directo".

La exdirigente socialista también se ha referido al origen de las imágenes: "Las imágenes las tiene el partido, normalmente están en manos de la Secretaría de Organización. Han estado custodiadas y guardadas bajo siete llaves. Creo que ha habido una quiebra en esa custodia y que ese testimonio gráfico, que muestra cómo se escondió una urna y se intentó un pucherazo, ha terminado saliendo a la luz".