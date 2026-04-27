Lara Guerra 27 ABR 2026 - 18:39h.

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Después de aclarar el motivo por el que se "despidió" de Susana Díaz tras lo sucedido en el pasado programa de 'Todo es mentira' cuando la colaboradora no quiso pronunciarse sobre el vídeo; el programa ha podido hablar con ella para conocer cómo se siente tras lo sucedido.

Durante toda la trayectoria del programa, Risto Mejide ha atravesado situaciones similares a lo sucedido con Susana; por ello, se ha emitido un vídeo donde personas como Marcos de Quinto, Juan Carlos Girauta, Mar Espinar o Gerardo Pisarelo abandonaban tras alguna disputa o momento de tensión.

Sobre esto, Risto explica que "todos no han vuelto insisto, no por decisión del programa. De hecho, este fin de semana, el programa se ha puesto en contacto con Susana Díaz ofreciéndole la oportunidad de volver cuando ella quiera, y ha decidido que durante unas semanas no volverá a este programa. Decisión suya y ahí se puede entender perfectamente ese "ha sido un placer conocerte"; jamás se me ocurriría despedir a alguien así, en directo y de esa manera".

Risto Mejide aclara sus formas con Susana Díaz: "Se le trató igual que a todos los colaboradores"

Por último, el presentador asegura que "quién me conoce sabe que digo la verdad. Las formas, se me pueden achacar como siempre, gustará más, menos y el porque lo hago. También os digo, las formas...se le llamó para este tema, si no quieres hablar no entres. Dos, se le trató igual que a todos los colaboradores políticos cuando se niegan a decir algo que les ataque a ellos y tercero, no despedí a nadie en directo. Ha sido ella la que ha decidido no volver a este programa, ya veremos hasta cuándo. Creo que queda todo claro".