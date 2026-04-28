Lara Guerra 28 ABR 2026 - 18:34h.

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Después de conocer que, según 'El País', Emilio Delgado reprochó a García su intención de anunciar su candidatura a las elecciones en un acto donde él también estaría; Risto Mejide plantea el debate sobre la mesa de 'Todo es mentira'. Sin embargo, las escasas declaraciones del político han provocado el enfado del presentador.

En primer lugar, el de 'Más Madrid' explica que "el origen es una discrepancia política, ojalá todos los partidos fuese por eso y no por robar dinero; tiene que ver porque yo cuando digo algo, lo hago siempre, es mi forma de funcionar en la vida. Lo que he dicho es que, el nacimiento histórico de Más Madrid se explica con ensanchar el espacio político y eso se tradujo en que todo el mundo votara en las primarias, y así ha sido los siete años de vida en Más Madrid".

Sin embargo, el colaborador detalla que "ahora se plantea que no voten los inscritos y sólo lo hagan los militantes. Creo que quitarles el voto es un error, no se le puede quitar a miles de personas que siempre han podido votar. Considero que todas las normas tienen que ser iguales; igual que en 2023 todos los militantes e inscritos pudieron votar a Mónica García, pues que sea lo mismo en las nuevas primarias de la Comunidad de Madrid".

Emilio Delgado: "No me apetece verme en situaciones que no he elegido"

Pese a esto, las declaraciones no son suficientes para el presentador que, sin dudarlo dos veces, se dirija a Delgado para preguntarle qué tiene que ver esto con que Mónica no debería presentar su candidatura; a lo que él comenta que "eso es de una conversación personal. Es sencillo, no me apetece verme en situaciones que no he elegido. Me parece perfecto que se presente ella y quien quiera, pero si van a hacer un anuncio de esas características creo que deberían habérmelo dicho con más tiempo. No me sentí cómodo".

Tras varios intentos, Risto Mejide no consigue que Emilio responda, pese a mencionarle que ya aparece parte de la conversación en 'El País': "Igual que tú no quieres entrar en cosas, yo no quiero que me hagas un mitin. Me sorprende mucho que con lo valiente que eres para muchas cosas, aquí digas que no vas a entrar. No entiendo cuál es el problema y creo que no haces bien en no aclarar eso. ¿Crees que puedes perjudicar al partido político si lo cuentas?"

Por último, el presentador comenta: "Si se te pregunta creo que es por el interés de los ciudadanos. Los que se estén planteando votar a Más Madrid merecen otro tipo de respuesta, pero allá tú. Creo que es un error, cuando os ponéis de perfil con las cosas que os atañen me saca las casillas. Es un trabajo público".