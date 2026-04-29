La respuesta a por qué Aldama no ha hecho estos señalamientos previamente en la fase de instrucción o en televisión

Elige el programa completo que quieras ver de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







En 'Todo es mentira' cuentan en la mesa con Zaida Cantera en representación del PSOE, a quien no han dudado en preguntarle por su opinión sobre las declaraciones de Aldama en el Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas.

"Es lamentable todo lo que rodea en sí al juicio, tanto el prólogo como el epílogo, porque lo que denota son dos cuestiones que para mí son lamentables en la estructura: uno la corrupción y dos los corruptores y corrompidos", señala.

Sin embargo, considera que "Aldama ha dicho muchas cosas y no se trata de lo que dice, se trata de lo que tiene que demostrar". Y es que la socialista recuerda que está en calidad de acusado y, por tanto, "puede utilizar todas las herramientas que considere adecuados en su defensa".

Con lo cual, concluye: "Confío en el resultado pero confío más en las pruebas que en lo que pueda decir este señor desde luego".

¿Por qué no había señalado Aldama previamente a Pedro Sánchez?

La clave por la que Aldama no ha dicho determinadas cuestiones en platós de televisión, según Zaida Cantera, es porque "ahí si tiene inmunidad para mentira". Y es que, "aún imputado en la causa, si se sienta y dice lo que está diciendo, él se puede ganar otra causa".

"Ahí no tiene por qué decirlo, puede soltar todo lo que quiera, pero lo importante es que sea capaz de demostrarlo", afirma. "A mí me interesa mucho que esto se aclarare, pero también me interesa saber quién le ha pagado esta corrupción. Que la gente hable pero con pruebas porque no hay mayor mentira que servidas de medias verdades", concluye.