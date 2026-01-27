Cristina Herráez 27 ENE 2026 - 15:49h.

Requisitos de la regularización de inmigrantes: todo lo que debes saber

La realidad es que hay muchos migrantes en nuestro país que llevan años trabajando sin derechos ni protección. Casos como el de Marta, que celebra la medida, y confía en que ahora podrá tener mejores oportunidades laborales. Acompañada de sus hijos, Marta, peruana, que lleva 6 años residiendo en España, vive hoy pendiente del móvil y de las últimas noticias de la regularización masiva. "He trabajado de ayudante de cocina, de limpieza, cuidando niños, cuidando yayos, de lo que se presentara porque es súper difícil sin papeles encontrar trabajo".

Por no hablar - dice- de la vivienda. "Quién te alquila un piso sin papeles". Ahora, con la regularización extraordinaria espera que su situación mejore. "Hay más oportunidades, puedes presentarte a mejores trabajos".

También Milagros, peruana, que lleva casi un año en España, celebra hoy las noticias, porque sin papeles, asegura, "no puedo trabajar".

En la cola de extranjería de Alicante está Manuel de Ecuador, a punto ya de regularizar su situación, y celebrando la noticia. "Mucha gente quiere trabajar legalmente y cotizar".

También personas como Blanca, enfermera colombiana, ven una oportunidad en el anuncio de regularización masiva.

Una esperanza compartida hoy en la larga cola del banco de alimentos de Mestalla, en Valencia.