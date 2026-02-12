Logo de cuatrocuatro
Ester Muñoz, sobre las explicaciones de Sánchez por el accidente de Adamuz: “Dedicó más tiempo a atacar a Feijóo que a las víctimas”

Ester Muñoz, portavoz en el Congreso del PP, en 'En boca de todos'. cuatro.com
Ayer Pedro Sánchez acudió al Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Pero estas quedaron en segundo plano cuando Sánchez sacó al presidente más desenfrenado, ese que le tiene más ganas que nunca a Feijóo.

‘En boca de todos’ habla con Ester Muñoz, portavoz del Congreso del PP, sobre las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez: “Dedicó más tiempo a atacar a Feijóo que a las víctimas. Ni noté yo autocrítica, ni la notó nadie. El señor Pedro Sánchez, cada vez que tiene una comparecencia, acostumbra en su primera intervención a estar una hora hablando, la parte que dedicó exclusivamente a los accidentes y a las víctimas fue de 29 minutos. Es la primera vez que el presidente del Gobierno está tan poco tiempo hablando”.

Además, explica que se centró más en atacar a Feijóo: “En su segunda réplica estuvo dos horas, durante la mayor parte del tiempo la dedicó a insultar, a faltar y a calumniar al líder de la oposición. Se retrata a sí mismo el presidente del Gobierno, como siempre, utiliza el ataque como táctica”.

Ester López: "Le llamó mentiroso, estuvo diciendo que era el que estaba aupando a la ultraderecha"

Ester comenta los insultos recibidos por parte de Feijóo por parte de Sánchez: “Le llamó mentiroso, estuvo diciendo que era el que estaba aupando a la ultraderecha, diciendo una serie de cosas y riéndose, que es una táctica habitual, propia de mediocres, que utiliza últimamente el señor Pedro Sánchez: calumniar, usar el abuso agresivo contra los contrincantes es lo que vino a hacer”.

Por último, aclara que la izquierda ahora llama fascista a todo el mundo que esté en su contra: “La izquierda de este país ha decidido llamar fascista a todo el mundo que no esté de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero que sigan llamando fascistas a todo el mundo, que les está dando un pésimo resultado”.

